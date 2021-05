Le procès entre Epic et Apple se poursuit, avec de nombreuses informations provenant des témoignages des dirigeants des deux sociétés et des experts du secteur.

Hier, Apple a évoqué l’acquisition de SourceDNA en 2016 pour protéger l’App Store des malwares et certains « avantages » accordés à un nombre limité de développeurs. Découvrons les autres points d’intérêt de la quatrième journée du procès entre Epic Games et Apple.

Applications rejetées sur l’App Store

Au cours de son témoignage, Trystan Kosmynka a partagé quelques détails sur les refus de l’App Store et en particulier le processus d’appel de l’application. Le responsable du processus d’examen de l’App Store a déclaré que la plupart des refus d’applications ne faisaient pas l’objet d’un appel et que, lorsqu’ils le sont, presque tous sont confirmés. Les documents montrent également qu’Apple rejette en moyenne un tiers des applications proposées chaque semaine.

Plus précisément, Kosmynka a évoqué d’éventuelles erreurs dans le processus d’examen des applications, déclarant qu’il n’y avait pas de moyen infaillible de les éviter, mais aussi que moins de 1% des rejets sont en fait contestés par les développeurs. De plus, la plupart des refus sont confirmés en appel.

Je pense que le nombre d’erreurs ne représente qu’une petite fraction de l’efficacité globale du processus. Lorsque cela se produit, Apple reconnaît qu’une erreur a été commise et réactive l’application sur l’App Store.

Depuis juin 2020, Apple permet aux développeurs de contester plus facilement des directives spécifiques dans les appels.

Applications frauduleuses et déchaînement de Phil Schiller

Les applications frauduleuses sont un problème dans l’App Store depuis longtemps, les développeurs contournant les directives d’Apple en déguisant leurs applications et en leur donnant un aspect authentique. En 2012, Phil Schiller s’est énervé après qu’une escroquerie via une application ait atteint le sommet de l’App Store.

À l’époque, Temple Run était un titre exclusif et très populaire sur iOS, mais une fausse version du jeu a réussi à grimper dans les sommets de l’App Store en 2012. Voyant ce qui s’était passé, Schiller a envoyé un e-mail à Eddy Cue, Greg Joswiak, Ron Okamoto, Phillip Shoemaker, Matt Fischer, Kevin Saul et d’autres membres de l’équipe App Store : « Qu’est-ce que c’est que ça ??? Comment une arnaque évidente du très populaire Temple Run, sans captures d’écran, sans texte marketing indésirable et presque toutes les évaluations 1 étoile, devient-elle l’application gratuite n°1 du magasin ? ». Et encore : « Personne ne vérifie ces applications ? Personne ne se soucie du magasin ? Avez-vous oublié le discours sur la création d’un App Store du plus haut niveau en termes de qualité de service ? ».

Depuis cette épidémie en 2012, les critiques de l’App Store ont continué à se débattre avec des applications imitant les vraies applications. Un deuxième document mettait en évidence les fausses imitations du jeu Minecraft qui était entré plus d’une fois dans l’App Store, ralentissant les ventes du jeu original. Dans un autre e-mail daté de 2015, Schiller dit qu’il est incrédule qu’Apple ne dispose pas encore d’outils automatisés pour trouver et supprimer des applications frauduleuses.

Les difficultés d’Epic

Les avocats d’Epic ont essayé d’utiliser ces témoignages, ainsi que d’autres documents partagés par certains développeurs, pour convaincre le jury que l’App Store n’est pas un endroit aussi sûr et de haute qualité qu’Apple veut vous le faire croire. La juge Rogers a semblé plutôt irritée par ces déclarations, étant donné que les témoignages en question sont si peu nombreux par rapport au nombre d’applications sur le magasin qu’ils deviennent quasiment hors de propos : « Vous avez produit des documents pour établir un état d’esprit concernant l’App Store plutôt que faits concrets ».

Cependant, il y aurait une raison précise pour laquelle Epic n’a pas d’histoires plus spécifiques à porter devant les tribunaux : selon les rapports d’avocats, de nombreux développeurs ont peur de critiquer Apple. Cela a également été un thème récurrent dans les enquêtes du Congrès liées à l’App Store, et Epic a réitéré que de nombreux développeurs ne veulent pas se risquer à de répercussions.

La juge Rogers a clairement indiqué qu’elle souhaitait savoir si Apple était meilleur ou pire que ses alternatives, pas simplement si elle avait déjà eu des problèmes, ce qui est tout à fait normal. Et tandis qu’Epic continue de signaler des erreurs sporadiques uniques, Apple continue de faire valoir qu’elle fait de son mieux pour les éviter complètement.

Matt Fischer, responsable de l’App Store, a déclaré que les relations avec Epic étaient excellentes et qu’Apple avait félicité à plusieurs reprises l’éditeur de logiciels pour les solutions adoptées dans Fortnite. L’exécutif a ajouté que la dernière fois qu’il avait interagi avec quelqu’un sur Epic, c’était en juin 2020, quand il a été question de rassembler leurs équipes à la WWDC pour une réunion cordiale. Pour cette raison, lorsque Epic a introduit un système de paiement direct dans Fortnite, Fischer a été surpris de cette décision.

Fischer a ensuite commenté certains e-mai internes pour préciser que, malgré certaines propositions évaluées par l’équipe éditoriale de l’App Store, la société a toujours fait la promotion de services concurrents sans aucune exclusion sur l’App Store, comme certaines applications similaires à VoiceOver ou d’autres comme Apple TV+ concurrent Hulu.