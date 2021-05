Apple prévoit d’intégrer son propre modem 5G sur l’iPhone à partir de 2023, ce qui signifie qu’à partir de cette date, elle ne devra plus compter sur Qualcomm pour fournir ce composant.

L’analyste Ming-Chi Kuo dit qu’Apple travaille depuis longtemps sur son premier modem 5G pour iPhone, dans le but d’être prête en 2023. Actuellement, la société s’appuie sur Qualcomm pour fournir les modems utilisés sur les iPhone, et continue à le faire jusqu’à ce que sa propre puce soit prête. Par la suite, Qualcomm sera obligé de pénétrer de nouveaux marchés pour compenser la perte de commandes d’Apple.

« Nous prévoyons que l’iPhone adoptera les puces 5G d’Apple en 2023. Comme les ventes d’Android sur le marché des téléphones 5G haut de gamme sont lentes, Qualcomm sera obligé de rivaliser pour plus de commandes sur le marché bas de gamme et de compenser la perte d’Apple. À mesure que les contraintes d’approvisionnement s’amélioreront, MediaTek et Qualcomm auront moins de pouvoir de négociation sur les marques, ce qui entraînera une pression concurrentielle nettement plus élevée sur le marché de milieu de gamme inférieur. »

En mars, les analystes de Barclays ont également annoncé qu’Apple inclurait son modem 5G à partir des iPhone de 2023. Le développement de ce modem a commencé en 2020, suite à l’acquisition du département de modem mobile d’Intel. Les modems Apple devraient offrir des vitesses plus rapides, une meilleure latence et d’autres avantages par rapport aux modems Qualcomm et Intel utilisés dans le passé.