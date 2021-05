Alors que le procès entre Epic et Apple a atteint son paroxysme, nous avons aujourd’hui la déclaration officielle que Fornite sera de retour sur iPhone et iPad d’ici la fin de l’année grâce au service GeForce Now.

Lors du contre-interrogatoire aujourd’hui, Aashish Patel de Nvidia a déclaré qu’un Fortnite tactile serait lancé en octobre grâce au service de streaming de jeux GeForce NOW.

GeForce NOW a été lancé en novembre 2020 sur Safari mobile avec une sélection de jeux pouvant être joués via un écran tactile et une manette. Pour le moment, Fortnite n’est pas encore optimisé pour ce service, mais il le sera d’ici octobre 2021, permettant aux utilisateurs d’iPhone de jouer à nouveau au titre d’Epic Games le plus populaire.

Entre autres choses, Fortnite n’est pas disponible sur d’autres services de streaming tels que xCloud en raison de l’accord exclusif signé avec Nvidia, qui prévoit que tous les revenus générés par la version GeForce NOW du jeu iront à Epic. De plus, il existe même un moyen de jouer sans accéder directement au service de streaming de Nvidia.