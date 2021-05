Un utilisateur d’AirTag a découvert par inadvertance l’existence d’un « Developer mode » caché dans l’interface de l’application « Localiser » lorsque la fonction de recherche de précision du tracker Apple est activée.

La recherche de précision est une fonctionnalité qui fournit aux utilisateurs des directions spécifiques sur l’écran de l’iPhone pour trouver un AirTag à proximité. Les iPhone dotés de la puce U1 (iPhone 11 et iPhone 12) peuvent tirer parti de cette fonctionnalité qui combine l’entrée de la caméra, la RA, le son, la technologie radio ultra-large bande et le retour haptique pour aider à localiser le traqueur d’objets.

Ce « Developer mode » apparaît après avoir tapé à plusieurs reprises sur le nom de l’élément dans l’interface de recherche de précision et affiche des informations techniques et diagnostiques en temps réel sur le fonctionnement de la recherche de précision, y compris les coordonnées de l’accéléromètre et du gyroscope, retour haptique, résolution d’écran, animations de suivi, etc.

Bien qu’il soit peu probable que le mode furtif soit particulièrement utile pour l’utilisateur moyen, cette découverte fournit un aperçu du matériel sous le capot et de l’étalonnage impliqués chaque fois que la recherche de précision d’AirTag est activée.