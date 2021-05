Apple a officialisé la date de lancement de « Mr. Corman » sur Apple TV+, une série comique de 10 épisodes qui sera disponible à partir du 6 août 2021.

La série mettra en vedette Joseph Gordon-Levitt, qui dirigera également tous les épisodes.

« Mr. Corman suit les jours et les nuits de Josh Corman, interprété par Gordon-Levitt, un artiste dans l’âme mais pas de profession. Après une carrière musicale échouée, il enseigne maintenant en cinquième année dans une école publique de la vallée de San Fernando.

Son ex-petite amie Megan a déménagé et son ami de lycée Victor est également parti. Corman sait qu’il a beaucoup de raisons d’être reconnaissant, mais se trouve toujours aux prises avec l’anxiété, la solitude et la suspicion qu’il « craint » en tant que personne.

Sombre, drôle, étrangement belle et profondément passionnée, cette comédie dramatique parle à notre génération contemporaine de trentenaires – riche en bonnes intentions, pauvre en prêts étudiants et désireuse de devenir de vrais adultes avant de mourir. »

Avec Gordon-Levitt, on retrouvera Juno Temple (Ted Lasso), Jamie Chung (Big Hero 6), Shannon Woodward (Westworld), Alexander Jo, Arturo Castro (Narcos), Hector Hernandez, Debra Winger (Terms of Endearment) et Bobby Hall.

Les trois premiers épisodes seront lancés le 6 août sur TV+, tandis que les autres sortiront chaque vendredi.