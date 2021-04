Facebook a critiqué à plusieurs reprises la fonction de transparence de suivi introduite par Apple avec iOS 14.5. Le réseau social a maintenant divulgué quelles pourraient être les conséquences pour les annonceurs travaillant sur Facebook.

Comme l’a révélé Insider, le mémo a été envoyé au cours des dernières heures à certains annonceurs pour expliquer comment la transparence du suivi des applications affectera les publicités sur Facebook et Instagram. La société s’attend à ce que les résultats de ses campagnes publicitaires « fluctuent » progressivement à mesure que les utilisateurs mettent à niveau leurs appareils vers iOS 14.5 dans les semaines à venir.

Les annonceurs perdront la possibilité de cibler une annonce spécifique sur une période de temps estimée pour générer une conversion en ce qui concerne les utilisateurs iOS, comme expliqué dans le mémo :

Les données de désactivation des clics sur 1 jour seront modélisées pour les annonceurs.

Les paramètres d’attribution après 7 jours de clic et après 1 jour n’incluront plus les événements désactivés pour iOS 14.5.

Les outils d’attribution après 28 jours après clics, après 7 jours et après 28 jours ne seront plus disponibles pour les annonceurs.

Pour les utilisateurs exécutant iOS 14.5, les applications Facebook et Instagram désactiveront automatiquement les paramètres de suivi. La société précise également qu’il ne sera pas possible de créer des campagnes d’installation d’applications mobiles avec les utilisateurs d’iOS 14.5 comme public cible. Les campagnes de ce type actuellement actives auprès des utilisateurs iOS en tant que public cible ne seront plus affichées pour ceux exécutant iOS 14.5.

Dans les semaines à venir, les annonceurs devraient s’attendre à une diminution de l’audience de leurs annonces, avec davantage d’utilisateurs abandonnant le suivi. Ceci, bien sûr, devrait également avoir un impact sur les revenus de Facebook, qui reposent principalement sur les publicités.