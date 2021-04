En marge des résultats financiers du deuxième trimestre fiscal 2021, Tim Cook et Luca Maestri ont publié une série de déclarations très intéressantes sur les produits et services Apple.

Apple a enregistré 89,6 milliards de dollars de revenus et 23,6 milliards de dollars de bénéfices, un énorme bond en avant par rapport à la même période il y a un an. L’entreprise a également partagé le chiffre d’affaires total de chaque segment :

iPhone: 47,94 milliards

Services: 16,9 milliards

Mac: 9,1 milliards

Wearables, maison et accessoires: 7,84 milliards

iPad: 7,81 milliards

Chiffres, marchés, prévisions

Chiffre d’affaires en hausse de 53,6%, résultat net en hausse de 110,1%, bénéfice d’exploitation en hausse de 114% d’une année sur l’autre

En termes de produits, ce fut un excellent trimestre pour iPhone (+ 65,5%), iPad (+ 78,7%) et Mac (+ 70,1%). Les services n’ont augmenté « que » de 26,6%, tandis que les wearables et accessoires ont augmenté de 24,7%.

Au niveau régional, on note à nouveau des hausses transversales, portées par l’APAC (+ 94,2%), la Chine (+ 87,5%), l’Europe (+ 55,8%), le Japon (+ 47,7%) et enfin les Amériques (+ 34,7%).

Bien que la disponibilité des vaccins continue de s’améliorer, Cook a noté que le COVID-19 reste un risque énorme et a déclaré qu’Apple faisait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre fin à la pandémie.

Maestri a noté que les marchés des entreprises accéléraient l’adoption de la connectivité sans fil iPhone 12 et 5G, citant les employés de la compagnie aérienne Delta qui posséderont désormais les nouveaux smartphones d’Apple.

Apple s’est engagée à investir 430 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 5 prochaines années, ce qui, selon l’entreprise, créera plus de 20 000 emplois.

Maestri a noté que si Apple s’attend à une « forte croissance à deux chiffres » au prochain trimestre, la baisse séquentielle de mars à juin sera plus importante que les années précédentes. En effet, l’iPhone n’a atteint l’équilibre entre l’offre et la demande qu’au cours du trimestre de mars, en raison de retards dans le lancement du produit.

Cook a noté que le cycle de mise à jour 5G est « important », mais a ajouté que « nous sommes qu’au début ». Il a noté que les marchés chinois et américain étaient les plus rapides à adopter la 5G dans plusieurs domaines.

Cook a confirmé que l’iPhone 12 est l’unité la plus vendue de la gamme Apple, mais les Pro et Pro Max ont également enregistré de fortes ventes. Il n’y avait aucune mention de l’iPhone 12 Mini, dont les ventes auraient été faibles.

Cook dit qu’il s’attend à ce que les ventes d’accessoires augmentent à mesure que la pandémie s’atténue et que de plus en plus de clients reviennent dans les magasins. Il a ensuite ajouté que les ventes en ligne ont été plus rentables qu’Apple n’aurait imaginé entrer dans la pandémie.

Mac et iPad

Le Mac et l’iPad ont tous deux enregistré une croissance de leurs revenus de plus de 70% d’une année sur l’autre. Les trois derniers trimestres pour Mac ont été les meilleurs de tous les temps, avec un chiffre d’affaires de 9,1 milliards de dollars au dernier trimestre. Pour l’iPad, il a atteint 7,81 milliards de dollars. Pour Mac et iPad, Cook a déclaré que le travail à domicile, l’apprentissage à distance et maintenant la puce M1 contribuaient à générer de nouvelles ventes.

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré que la moitié des ventes de Mac et d’iPad au cours du deuxième trimestre fiscal provenaient de nouveaux clients. Il s’agit d’une croissance impressionnante, notamment parce que cela signifie que la base d’appareils actifs d’Apple continue de s’étendre, offrant plus d’opportunités pour ses services. En Chine, les deux tiers des ventes de Mac et iPad provenaient de nouveaux clients.

Apple affirme que pour l’instant, elle n’a pas souffert de pénuries d’approvisionnement concernant les puces et autres composants à utiliser sur Mac et iPad, mais pour les prochains mois, nous ne pouvons pas exclure un ralentissement de la production de ces deux segments qui pourrait entraîner des délais d’expédition un peu plus longtemps que la normale : « Nous nous attendons à être limités par l’offre, pas par la demande », a déclaré Tim Cook aux analystes.

Cook a également expliqué que les « nodi legacy » sont le plus gros problème dans la pénurie de cette période, et il est difficile pour Apple de prédire un impact car il y a tellement d’acteurs impliqués. Apple a été en mesure de fournir toute la fabrication de puces 5 nm dont elle a besoin, mais le problème réside dans la fabrication d’autres composants. Comme l’a noté l’analyste Ben Bajarin, les problèmes de production de nodi legacy affectent diverses entreprises.

Maestri a déclaré aux investisseurs que les contraintes de fabrication pourraient coûter de 3 à 4 milliards de dollars à l’entreprise pour le troisième trimestre fiscal. Malgré cela, Maestri s’attend à ce que le chiffre d’affaires du trimestre augmente à deux chiffres.

Apple Watch

Selon Luca Maestri, directeur financier d’Apple, trois achats d’Apple Watch sur quatre au cours des trois premiers mois de l’année ont été effectués par des utilisateurs qui n’avaient jamais acheté l’appareil dans le passé. Sur l’Apple Watch, Cook a déclaré que c’était « une marché précoce » et « loin d’être un marché mature »:

« Ce fut un trimestre important pour cette industrie. L’Apple Watch est une réussite mondiale et une catégorie qui a établi un nouveau record au cours du trimestre de mars dans chaque segment géographique, grâce aux solides performances de l’Apple Watch Series 6 et de l’Apple Watch SE. C’est une période passionnante et chargée pour les appareils portables, la maison et les accessoires avec le lancement de la prochaine génération d’Apple TV 4K et de notre tout nouvel accessoire AirTag. »

Le segment « Wearables, maison et accessoires » a augmenté de 25% d’une année sur l’autre pour atteindre un total de 7,8 milliards de dollars, établissant de nouveaux records de revenus dans toutes les régions.

Services

La catégorie de services d’Apple, qui comprend l’App Store, le Mac App Store, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, iCloud, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness et d’autres mineurs, a connu une croissance record au cours de la taxe du deuxième trimestre de 2021.

Le segment a levé 16,9 milliards de dollars, en hausse de 27% par rapport aux 13,4 milliards de dollars gagnés au même trimestre il y a un an. Apple affirme que de nouveaux records ont été établis dans chaque segment géographique.

Apple a enregistré 40 millions de nouveaux abonnements payants au cours du trimestre, atteignant un total de 660 millions d’abonnés payants pour tous les services, en hausse de +145 millions par rapport au trimestre de l’an dernier. La nouvelle Apple Card Family et les abonnements aux podcasts entreront également dans le segment à partir du prochain trimestre.

Apple TV+

Tim Cook n’a pas partagé le nombre d’abonnés Apple TV+, se contentant de dire que le service se porte très bien et que l’entreprise investira de plus en plus dans des contenus originaux et de qualité.

« À ce jour, l’Apple TV+ d’origine a reçu 352 nominations et 98 victoires à divers prix de l’industrie. Nous avons des séries qui ont connu un succès considérable comme Ted Lasso, The Morning Show, Defending Jacob et bien d’autres. Nous nous sentons vraiment bien par rapport à d’où nous venons. »

Interrogé sur une éventuelle augmentation de prix pour Apple TV+ et d’autres services, tels que l’offre groupée Apple One, Cook a déclaré qu’Apple se concentrait sur l’offre d’une grande valeur aux clients, mais a ajouté : « Nous verrons ce qui se passera dans le futur. »

Transparence du suivi

Tim Cook dit que la réponse des utilisateurs à la fonction de transparence du suivi des applications a été « extraordinaire » et a réitéré que la fonction est destinée à permettre à l’utilisateur d’avoir un contrôle maximal sur ses données.

Cook a poursuivi en disant qu’Apple surveillera tout au nom du consommateur. Lorsqu’on lui a demandé si les utilisateurs adoptaient rapidement la fonction de désinscription d’ATT, Cook a répondu qu’il ne le savait pas, ajoutant que les contrôles de suivi dans la dernière version d’iOS étaient utiles même si la plupart des utilisateurs n’en profitent pas et renoncent. « La plupart des gens devraient décider eux-mêmes s’ils veulent être suivis ou non. »

Marge brute en hausse

La marge brute d’Apple pour le deuxième trimestre de 2021 était de 42,5% (la plus élevée en 9 ans), en grande partie grâce aux fortes ventes d’iPhone. La marge brute est restée à environ 38% pendant des années, mais de fortes ventes sur chaque gamme de produits ont conduit les bénéfices à un nouveau sommet au deuxième trimestre. Une combinaison de plusieurs facteurs a influencé les performances, mais avant tout, les iPhone 12 haut de gamme doivent être mentionnés. La forte demande pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max a été un facteur déterminant.

Pour le prochain trimestre, les marges brutes devraient augmenter grâce au nouvel iMac M1 24 pouces.

Télétravail

Tim Cook pense que de nombreuses entreprises continueront d’embaucher des employés pour travailler à distance même après la baisse du nombre de cas de COVID-19. Alors que certains pensent que le travail à domicile n’est qu’un effet secondaire temporaire de la pandémie, Apple parie que le télétravail survivra probablement au coronavirus.

« Lorsque cette pandémie prendra fin, de nombreuses entreprises continueront de fonctionner en mode hybride. Le travail à domicile restera un facteur important. »

Cependant, Apple poursuit son plan visant à ramener de plus en plus d’employés dans les bureaux de l’Apple Park.