Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a annoncé que l’application iOS ajouterait des appels vidéo de groupe à partir de mai.

Avec cette fonctionnalité, il sera possible de démarrer des appels vidéo de groupe directement à partir de Telegram avec partage d’écran, cryptage actif, suppression du bruit et prise en charge des ordinateurs de bureau et des tablettes. Habituellement, Telegram anticipe ses concurrents, mais cette fois, il arrive après WhatApp, qui propose depuis longtemps des appels vidéo de groupe cryptés de bout en bout.

La nouvelle fonctionnalité sera disponible avec une mise à jour Telegram prévue pour mai.

Telegram est disponible gratuitement sur l’App Store.