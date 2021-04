Selon Reuters, le Service fédéral russe de lutte contre les monopoles (FAS) a condamné Apple à une amende de 12 millions de dollars pour avoir enfreint les règles anti-monopole avec l’App Store.

Selon le FAS, la distribution d’applications d’Apple via iOS et l’App Store confère à ses produits un avantage concurrentiel. L’amende de 12,1 millions de dollars découle d’une décision d’août selon laquelle Apple a abusé de sa position dominante sur l’App Store. De plus, la société a limité la concurrence sur le marché des applications iOS lorsqu’elle a commencé à interdire les applications de contrôle parental en 2019.

L’histoire a commencé lorsque la société de cybersécurité Kaspersky Lab a déposé une plainte antitrust auprès du FAS après qu’Apple ait supprimé l’application Kaspersky Safe Kids de l’App Store. À l’époque, l’application était disponible au téléchargement depuis trois ans.

Apple a déclaré qu’il était « respectueusement » en désaccord avec la décision du FAS et envisageait de faire appel.