Tim Cook a révélé qu’Apple avait décidé de faire des dons pour aider à lutter contre la propagation du COVID en Inde qui connait actuellement une véritable tragédie.

Dans un tweet envoyé à ses 12,8 millions d’abonnés, le PDG d’Apple, Tim Cook, écrit que :

« Au milieu d’une augmentation dévastatrice des cas de COVID-19 en Inde, nos pensées vont aux professionnels de la santé, à notre famille Apple et à tous ceux qui luttent contre cette phase désastreuse de la pandémie. »

Amid a devastating rise of COVID cases in India, our thoughts are with the medical workers, our Apple family and everyone there who is fighting through this awful stage of the pandemic. Apple will be donating to support and relief efforts on the ground.

