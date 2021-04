Apple a récemment levé le voile sur la nouvelle Apple TV 4K avec des mises à niveau importantes telles que la puce A12, la sortie HDMI 2.1 et la nouvelle télécommande Siri. Lors de l’événement, Apple a également dévoilé une nouvelle fonctionnalité, qui utilise l’iPhone pour équilibrer les couleurs de l’Apple TV.

Cette nouvelle fonctionnalité a évidemment certaines exigences. L’iPhone et l’Apple TV doivent être équipés respectivement d’iOS 14.5 ou tvOS 14.5 (ou versions ultérieures) mais vous aurez surtout besoin d’un iPhone avec caméra True Depth, nécessaire à la procédure pour effectuer un étalonnage précis des couleurs. Nous souhaitons également préciser que cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les téléviseurs avec Dolby Vision activé, car il s’agit déjà d’un profil fourni au téléviseur lors de la visualisation de contenu.

La procédure d’étalonnage des couleurs est très simple et ne se fait qu’en quelques étapes :

Allumez votre Apple TV et accédez au panneau des Réglages

Entrez maintenant dans le sous-menu Vidéo et audio

Déverrouillez votre iPhone

Cliquez maintenant sur la balance des couleurs pour démarrer la procédure

Sur l’Apple TV, il sera désormais possible d’afficher l’assistant pour effectuer le bon équilibre des couleurs à l’écran. Une fois que vous avez confirmé le début de la procédure, vous devrez faire pivoter votre iPhone en dirigeant l’écran vers votre téléviseur. Rapprochez-le d’environ 2,5 cm et placez-le dans la cadre affiché sur le téléviseur jusqu’à ce que vous ressentiez une petite vibration. Il ne vous reste plus qu’à attendre la fin de la procédure de balance des couleurs.

Une fois la procédure terminée, vous pouvez choisir entre le balance actuelle et celle qui vient d’être effectuée avec votre iPhone. Choisissez celle qui vous convient le mieux et confirmez avec la télécommande Apple TV. Nos tests montrent un équilibre des couleurs visiblement plus chaud. N’hésitez à partager votre expérience dans l’espace des commentaires.