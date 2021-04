Comme on pouvait s’y attendre, Apple a levé le voile sur la nouvelle Apple TV 4K, laquelle s’accompagne d’une nouvelle télécommande « blanche ».

La bonne nouvelle est que les prix ne vont pas changer par rapport aux modèles précédents. Elle sera disponible aussi en 32Go et 64Go.

Cette nouvelle Apple TV 4K embarque la nouvelle puce A12 Bionic et offrira des images HDR très haut débit?. L’utilisateur pourra également utiliser son iPhone pour étalonner les couleurs de son écran TV.

Concernant la télécommande, Apple a opté pour une finition aluminium et un design qui n’est pas sans rappeler le premier iPod en ajoutant une molette sur le dessus pour naviguer dans le menu (ou encore avancer la lecture et autres…) On retrouve également un bouton pour allumer et éteindre l’Apple TV, ainsi qu’un autre bouton pour lancer Siri.

Les précommandes débuteront ce vendredi 30 avril, pour une disponibilité fin mai.