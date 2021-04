L’automne dernier, Apple a modifié les règles de l’App Store sur les achats intégrés d’expériences en temps réel et d’événements virtuels proposés à plusieurs personnes. La nouvelle date limite a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

Apple n’a pas encore appliqué ces nouvelles règles et a fixé la nouvelle date limite pour la fin de l’année, ce qui signifie que les applications qui offrent des services numériques ou des événements en ligne en temps réel à des groupes de personnes peuvent continuer à accepter des modes de paiement qui n’utilisent pas d’achats in-app, évitant ainsi d’avoir à payer 15 ou 30 pour cent de commissions à Apple.

« L’année dernière, pour prendre en charge les applications qui adaptaient les services pour les rendre accessibles à distance à des groupes de personnes en raison de la pandémie COVID-19, nous avons temporairement reporté l’obligation d’offrir des systèmes de paiement intégrés pour les événements de groupe en ligne moyennant des frais.

Alors que le monde continue de se remettre de la pandémie, nous souhaitons soutenir les communautés qui fournissent encore des services numériques au lieu d’événements de groupe en direct en prolongeant la date limite jusqu’au 31 décembre 2021. »

Apple avait initialement prévu de réactiver les achats intégrés pour ces types d’événements à partir de décembre 2020, mais a ensuite prolongé la date limite au 30 juin 2021. Désormais, la société affirme que les applications concernées pourront continuer à utiliser des systèmes de paiement alternatifs jusqu’à 31 décembre 2021.

Ces règles s’appliquent spécifiquement aux événements virtuels de groupe payants, à la fois enregistrés et en temps réel. Dans tous les cas, la règle obligatoire d’achat in-app ne sera valable que pour les événements de groupe et non pour les sessions individuelles telles que le mentorat, les consultations médicales, les visites immobilières, les sessions de formation individuelles privées et plus, qui pourront continuer à utiliser des méthodes de paiement alternatives même après le 31 décembre.