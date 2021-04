Mark Gurman de Bloomberg a partagé des informations sur les futures nouveautés d’iOS 15 et d’iPadOS 15.

Selon Gurman, Apple prépare une refonte majeure de ses systèmes d’exploitation mobiles, qui comprendra une nouvelle façon de gérer les notifications, un écran d’accueil repensé pour l’iPad, un tout nouvel écran verrouillé et des protections de confidentialité supplémentaires.

Sur iOS 15 et iPadOS 15, une nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de définir différentes préférences de notification, par exemple si le téléphone doit émettre un son ou non, en fonction de son état actuel. L’amélioration se présentera sous la forme d’un nouveau menu qui permettra aux utilisateurs de choisir s’ils conduisent, travaillent, dorment ou d’autres catégories personnalisées. Le menu apparaîtra sur l’écran de verrouillage mis à jour et dans le centre de contrôle pour un accès rapide aux paramètres.

Il y aura également une option pour définir des réponses automatiques aux messages en fonction de leur statut. Cette fonctionnalité constituera une amélioration par rapport à la fonction de réponse automatique actuelle, qui n’est disponible que pendant la conduite. Pour la première fois, Apple offrira aux utilisateurs une fonctionnalité à l’échelle du système pour modifier les notifications en fonction du statut de l’utilisateur.

Apple s’efforce d’améliorer l’écran d’accueil de l’iPad, permettant aux utilisateurs de placer des widgets n’importe où sur l’écran, comme sur l’iPhone. La société prévoit également de permettre aux utilisateurs de remplacer l’ensemble de la grille d’application par uniquement des « widgets », pour une personnalisation plus poussée. Il y a aussi d’autres nouveautés encore inconnues.

iMessage sera davantage structuré comme un réseau social, dans le même lignée que WhatsApp et Messenger. Pour le moment, il n’y a pas d’autres détails à ce sujet. Apple travaille également sur un nouveau menu de confidentialité qui montrera aux utilisateurs quelles applications collectent silencieusement des informations à leur sujet.

Nom de code « Sky », les mises à jour qui seront dévoilées en juin apporteront des améliorations sélectives, mais il y a quelques changements révolutionnaires. Pour finir, Gurman ajoute que macOS aura une mise à jour mineure.