Comme nous vous l’avons déjà dit, Apple a conservé les iMac 21,5 pouces et 27 pouces en vente. Ce dernier a cependant subi une baisse de prix pour la version avec verre nano-texturé.

Lorsque Apple a dévoilé le nouvel iMac 27 pouces en 2020, la société a également présenté une version spéciale avec verre nano-texturé, utile pour ceux qui cherchent à réduire les reflets. Disponible pour la première fois avec le moniteur Pro Display XDR, l’ajout de cette fonctionnalité à l’iMac 27 pouces coûtait initialement 625 euros, alors que maintenant le prix est tombé à 345 euros.

Pourquoi choisir un iMac 27 pouces aujourd’hui ? Parce que c’est toujours une machine extrêmement fiable, qui embarque un bel écran Retina 5K de 27 pouces, une puce Intel de 10e génération et peut aller jusqu’à 128 Go de RAM, 8 To de SSD et avec plusieurs GPU dédiés, dont l’AMD Radeon Pro 5700 XT avec 16 Go de mémoire GDDR6.

Dans le cas où cette baisse tarifaire vous intéresse, vous pouvez la retrouver dès maintenant sur le site d’Apple.