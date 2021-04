Les nouveaux iMac M1 se caractérisent par les différentes couleurs proposées par Apple. L’une des nouveautés concerne également la souris, le clavier, le trackpad et les câbles assortis à la couleur unique choisie.

L’iMac M1 2021 est disponible en vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent. Chaque modèle sera livré avec un ensemble d’accessoires de couleur assortie : Magic Mouse ou Magic Trackpad (selon votre choix lors de l’achat) avec une base en aluminium colorée et un Magic Keyboard avec un cadre en métal coloré.

Voici quelques-uns de ces accessoires en détail :

Petite note pour la Magic Mouse. Malheureusement, pour une raison quelconque, Apple n’a apporté aucune modification au système de charge de la batterie, car le port de charge est également situé en-dessous de la souris. Cela signifie que nous serons toujours obligés de le retourner et de ne pas l’utiliser lorsque nous connecterons la Magic Mouse au câble Lightning. Il aurait suffi de déplacer la porte à l’avant de la souris.

L’attention d’Apple aux détails de couleur s’étend également au cordon d’alimentation, à l’adaptateur et au câble USB-C vers Lightning inclus dans l’emballage. Les deux câbles ont un design tressé dans la couleur choisie par l’utilisateur.

Les accessoires colorés sont actuellement exclusifs aux nouveaux iMac et ne sont pas vendus séparément, bien qu’ils soient compatibles avec d’autres Mac de la gamme Apple. De plus, les modèles haut de gamme iMac M1 sont livrés avec un Magic Keyboard avec Touch ID (compatible avec tous les Mac M1), tandis que les modèles bas de gamme ont un Magic Keyboard sans système d’authentification biométrique (compatible avec tous les Mac).

Le nouvel iMac M1 sera disponible à la commande à partir du 30 avril, avec une disponibilité à partir de la seconde quinzaine de mai. Le prix de départ est de 1449 euros pour la version avec CPU octa-core, GPU 7-core, 8 Go de RAM, 256 Go SSD, deux ports Thunderbolt, Magic Keyboard sans Touch ID et sans alimentation avec port Ethernet. Il monte à 1669 euros pour la version avec CPU octa-core, GPU octa-core, 8 Go de RAM, 256 Go SSD, deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3, Magic Keyboard avec Touch ID et alimentation avec Ethernet.

