De nouvelles images montrent les dimensions réelles de la prétendue nouvelle encoche du prochain iPhone 13. Les photos sont similaires à celles que nous avons vues il y a quelques jours, mais avec plus de précisions sur les modifications apportées à l’encoche et comparez-la avec celle du iPhone 12.

Les images ont été partagées sur Twitter par DuanRui et montrent à quoi ressemble un verre de protection pour le prochain iPhone 13. De plus, la comparaison avec l’iPhone 12 nous donne l’occasion d’appréhender la taille de l’écran et la nouvelle encoche de l’iPhone 13.

Dans ces images, on peut voir la nouvelle encoche redessinée, qui est réduite d’environ 30% en largeur par rapport à la version actuelle. Les composants de Face ID restent dans la même position. En revanche, la position du haut-parleur change, pour prendre place sur le cadre supérieur.

On ne sait pas encore comment Apple compte profiter de l’espace supplémentaire obtenu dans l’écran de l’iPhone 13. Le changement le plus évident, cependant, pourrait être de rendre à nouveau disponible la possibilité de voir le pourcentage de la batterie directement dans la barre d’état. Dans les iPhone actuels, vous devez faire défiler vers le bas pour activer le Centre de contrôle et afficher ce pourcentage.

À l’exception de l’encoche plus petite, l’iPhone 13, au moins frontalement, devrait ressembler beaucoup à l’iPhone 12 et sera disponible dans les quatre mêmes configurations : un « mini » de 5,4 pouces, deux versions de 6,1 pouces et un « Max »de 6,7 pouces.