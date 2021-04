De nouvelles images du prétendu iPhone 13 ont été divulguées, à partir desquelles nous pouvons voir quelques différences esthétiques par rapport à la gamme iPhone 12.

Ces images CAO partagées par EverythingApplePro indiquent que le module de caméra des prochains iPhone 13 sera beaucoup plus grand, susceptible de laisser la place à de nouveaux capteurs et à un stabilisateur de changement de capteur.

La vidéo montre que le module caméra sur les différents iPhone 13 sera un « carré parfait ». Sur l’iPhone 13 Pro Max, le module dépassera de 0,87 mm de plus que l’iPhone 12 Pro Max actuel. En conséquence, l’épaisseur totale de l’appareil augmentera également de 0,25 mm, tout comme la hauteur (+3,38 mm) et la largeur (+4,77 mm) du module caméra.

Pour l’iPhone 13 mini, la CAO montre une conception de caméra diagonale, comme l’ont déjà confirmé d’autres images divulguées dernièrement. Dans ce cas, le module dépassera de 0,99 mm de plus que l’iPhone 12 mini, sera de 3,06 mm plus large et de 0,14 mm plus bas. Le corps de l’iPhone 13 mini sera plus épais de 0,26 mm.

Quant à l’iPhone 13‌ Pro, le module de caméra sera de 3,41 mm plus haut et 4,81 mm plus large que l’actuel iPhone 12 Pro. Le boîtier de caméra nettement plus grand comprendra un capteur LiDAR amélioré et, bien que cela ne soit pas mentionné dans la vidéo, une qualité supérieure pour profiter de l’AR. En plus de l’augmentation de taille réelle, le module photo de l’iPhone 13 Pro dépassera de 3,65 mm, contre 2,79 mm sur l’actuel iPhone 12 Pro‌.

Tout cela semble confirmer que le capteur LiDAR ne sera intégré que sur les modèles Pro.