Après les images 3D de l’iPhone 13, nous voyons aujourd’hui un rendu du modèle Pro.

Citant une source anonyme, 91Mobiles affirme que l’iPhone 13 Pro aura un design très similaire au modèle 2020, mais avec une encoche plus petite et un châssis légèrement plus épais.

Les rendus fournis par le site montrent un appareil à bords plats, la bosse classique de la caméra arrière et un écran à lunette très mince. Le seul changement par rapport à l’iPhone 12 Pro semble être une encoche TrueDepth plus petite avec un haut-parleur repositionné. Apparemment, Apple a déplacé le petit haut-parleur vers le haut de l’encoche, plus près de la lunette.

De plus, l’iPhone 13 Pro peut être 0,2 mm plus épais que l’iPhone 12 Pro, en raison d’une augmentation due à la présence d’une batterie plus grosse.

Une autre image a été partagée par le leaker DuanRui. Les photos montrent les prétendus films de l’iPhone 13, et encore une fois on remarque une encoche légèrement plus petite.

DuanRui est une source très fiable, puisqu’il a anticipé dans le passé plusieurs produits Apple tels que l’iPhone 12 et l’iPad Air 4. Les deux films font probablement référence à l’iPhone 13 Pro Max et à l’iPhone 13 mini. En plus de déplacer le haut-parleur vers le haut, ces images confirment également la nouvelle position de la caméra frontale, qui passe de droite à gauche.