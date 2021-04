Sur la chaîne YouTube TV+, Apple a publié une vidéo montrant les coulisses de la deuxième saison de la série documentaire « Tiny World ».

Lors de la réalisation de la deuxième saison de « Tiny World » en Australie, les photographes sous-marins racontent comment ils ont pu enregistrer les petites créatures qui défendent leurs maisons dans la Grande Barrière de Corail.

Narré par Paul Rudd, « Tiny World » est une série documentaire sur la nature qui examine les plus petites créatures sur Terre. Un travail considérable a été nécessaire pour capturer les images des animaux dans leur habitat naturel.

La vidéo montre certains des équipements et techniques utilisés pour filmer le spectacle sous l’eau. En plus d’utiliser des caméras étanches et des lentilles de sonde pour prendre des photos en gros plan, un équipement de plongée spécialisé a également été utile. Au lieu d’opter pour un équipement de plongée traditionnel pour rester sous l’eau pendant une longue période, un équipement alternatif a été utilisé. Ce dernier retient les gaz, éliminant les bulles ou autres perturbations dans l’eau causées par le plongeur qui respire.

Toujours à l’occasion du lancement de la seconde saison, Apple a publié une vidéo montrant les opérations de tournage complexes.

La deuxième saison de la série documentaire « Tiny World », composée de six épisodes, est déjà disponible sur Apple TV+.