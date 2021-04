Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les prochains iPhone 13 compatibles avec la technologie 5G mmWave seront disponibles dans d’autres pays, en plus des États-Unis.

Les expéditions de smartphones 5G ont considérablement augmenté au cours de 2020, mais la plupart d’entre eux ne prennent en charge que la technologie Sub-6 GHz. Même les iPhone 12 qui sont arrivés sur notre marché ne prennent en charge que ce type de réseaux 5G, mais des variantes compatibles avec la technologie mmWave sont disponibles aux États-Unis. Ces derniers représentent environ 30/35% du total des expéditions d’iPhone 12‌.

Selon Kuo, avec l’iPhone 13, les expéditions de variantes dotées de la technologie mmWave augmenteront considérablement, atteignant 55/60% du total des expéditions. Cette augmentation sera liée au fait que le prochain iPhone 13 compatible avec la technologie 5G mmWave pourrait également être disponible dans d’autres pays. Outre les États-Unis, l’infrastructure technologique mmWave est désormais également disponible au Canada, au Japon, en Australie et dans certains pays européens. La technologie mmWave offre des vitesses plus rapides, mais nécessite une infrastructure plus avancée et fonctionne dans une plage limitée.

En termes de design, les modèles ‌iPhone 12‌ mmWave disposent d’une antenne visible sur le côté droit de l’appareil. Kuo s’attend à ce que le même design soit également utilisé avec la gamme ‌iPhone‌ 2021.