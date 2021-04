En vue de l’événement Apple « Spring Loaded » du 20 avril, on parle à nouveau de l’Apple Pencil, qui pourrait être dévoilé à l’occasion de cet événement. Une vidéo publiée sur Twitter semble montrer ce nouvel Apple Pencil 3.

La vidéo a été publiée par un utilisateur anonyme de Twitter qui prétend avoir obtenu ces informations de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. D’après la courte présentation, il semble que le côté design de l’Apple Pencil 3 sera très similaire à celui de la deuxième génération, mais il y aura un retour à une finition brillante.

Avec la première génération de l’Apple Pencil, la firme de Cupertino avait adopté une finition brillante, qui a été abandonnée avec la deuxième génération au profit d’une finition mate. De plus, avec la deuxième génération, la possibilité de l’attacher magnétiquement sur le côté de l’iPad Pro pour l’appairage et le chargement a également été introduite.

L’Apple Pencil de troisième génération semble suivre ces deux modèles. Il reviendra à une finition brillante, mais en même temps le bord plat restera. Ce dernier est nécessaire pour permettre la connexion magnétique à l’iPad Air et à l’iPad Pro pour le chargement. Probablement, il y aura aussi d’autres nouveautés, telles que de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux gestes ainsi qu’une plus grande précision.

Il ne reste plus qu’à attendre l’événement de la semaine prochaine pour découvrir toute l’actualité du nouvel Apple Pencil 3.