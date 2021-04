Lors du prochain événement le 20 avril, Apple pourrait lancer la troisième génération d’Apple Pencil aux côtés du nouvel iPad Pro.

Le prétendu Apple Pencil de troisième génération avait fuité sur le net au cours des dernières semaines, mais maintenant de nouvelles confirmations arrivent sur son lancement imminent. Le modèle actuel est sorti en 2018 avec l’iPad Pro, donc après 3 ans un renouvellement majeur en termes de design et de fonctions est attendu.

Les détails sont rares, mais il est possible que l’Apple Pencil 3 embarque de nouveaux capteurs qui ne fonctionneront qu’avec les écrans du prochain iPad Pro 2021, afin de profiter des nouvelles fonctionnalités et d’une plus grande précision.

L’autre différence notable est la pointe du nouvel Apple Pencil. La première et la deuxième génération de cet accessoire ont de petits embouts de vis qui peuvent être facilement remplacés une fois usés. Le nouveau modèle présumé semble avoir un composant de pointe remplaçable beaucoup plus grand, avec un vissage plus long.