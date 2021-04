La firme de Cupertino a annoncé avoir conclu un accord pour l’acquisition des droits de Fathom, un nouveau documentaire à venir sur Apple TV+.

Le documentaire mettra en vedette les deux chercheuses Ellen Garland et Michelle Fournet engagées dans l’étude du chant des baleines à bosse et de leur capacité à communiquer. Fathom se vante de la production de Sandbox Films, Impact Partners, Walking Upstream Pictures, Back Allie Entertainment et Hidden Candy. Drew Xanthopoulos réalisera et photographiera ce documentaire à venir sur la plateforme Apple cet été.

Le documentaire révèle de manière unique un engagement et une révérence profonds pour la recherche scientifique et le besoin humain universel de rechercher des réponses sur le monde qui nous entoure. Fathom met en valeur la passion, la curiosité, la collaboration, la persévérance et le travail nécessaires pour que des scientifiques de premier plan fassent des découvertes scientifiques sensationnelles.

Le documentaire sera disponible à partir du 25 juin sur Apple TV+.