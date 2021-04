D’ici au 22 avril, Apple versera 1$ à Conservation International pour chaque achat Apple Pay effectué sur la boutique en ligne, via l’application Apple Store ou dans ses boutiques physiques.

Conservation International s’efforce de mettre en évidence les avantages les plus importants que la nature offre à l’humanité. En combinant le travail sur le terrain avec des innovations scientifiques, politiques et financières, Conservation International a contribué à protéger plus de six millions de kilomètres carrés de terre et de mer dans plus de 70 pays.

Apple a partagé la promotion dans un e-mail aux utilisateurs d’Apple Pay‌, mettant également en évidence les marques proposant des vêtements et des accessoires durables tels que Allbirds, Pela et The North Face, et faisant la promotion du documentaire « The Year Earth Changed » qui sera disponible à partir de vendredi sur Apple TV+.

Dans les prochains jours, Apple présentera d’autres initiatives dédiées au Jour de la Terre.