Apple a cosigné une lettre en faveur du plan de l’administration Joe Biden contre le changement climatique.

Dans la lettre, Apple a également appelé à l’activation de nouvelles exigences soutenues par la SEC concernant le partage d’informations sur les émissions de gaz à effet de serre par les entreprises américaines.

Apple a ensuite rejoint 310 entreprises et investisseurs, dont Facebook, Google, Microsoft, pour signer une lettre de soutien au plan de l’administration Biden pour lutter contre le changement climatique :

« Nous soutenons l’engagement démontré de votre administration à lutter de front contre le changement climatique et soutenons vos efforts dans ce domaine. En tant que chefs d’entreprise, nous nous soucions profondément de l’avenir des États-Unis, de la santé de la population et de l’économie. Collectivement, nos entreprises emploient près de 6 millions de travailleurs américains dans les 50 États, ce qui représente plus de 3 billions de dollars de revenus annuels. Les investisseurs qui ont contresigné cette lettre représentent plus de 1 billion de dollars d’actifs gérés.

Nous nous associons à la majorité des Américains pour vous remercier d’avoir réintégré l’Accord de Paris et d’avoir fait de l’action climatique un pilier essentiel de votre présidence. Pour restaurer la position des États-Unis en tant que chef de file mondial, nous devons faire face à la crise climatique au rythme qu’elle exige. En particulier, les États-Unis doivent adopter un objectif de réduction des émissions qui placera le pays sur une voie crédible pour atteindre zéro émission d’ici 2050. »

Parallèlement à cette lettre, Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple, a tweeté la déclaration suivante d’Arvin Ganesan, responsable de la politique énergétique et environnementale mondiale d’Apple :

« Apple a rendu public ses émissions de gaz à effet de serre au cours de la dernière décennie et nous pensons que d’autres entreprises devraient faire de même. Apple estime que la SEC devrait adopter des règles pour obliger les entreprises à divulguer des informations sur les émissions contrôlées par des tiers, couvrant tous les domaines des émissions, directes et indirectes, et la chaîne de production. »

En juillet 2020, Apple a fait un énorme effort pour rendre ses opérations neutres en carbone d’ici 2030. Apple a émis 25,1 millions de tonnes de CO2 en 2019, dont 76% provenaient de la fabrication de ses produits. En mars, l’entreprise a annoncé que 110 de ses fournisseurs s’étaient engagés à passer aux énergies renouvelables, une initiative qui permettra d’économiser 15 millions de tonnes de CO2 chaque année.