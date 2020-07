Hier, Apple a dévoilé son ambitieux plan de réduction des émissions de CO2 à zéro d’ici 2030 pour l’ensemble de ses activités, y compris celles des fournisseurs. Lisa Jackson, vice-présidente pour l’environnement, la politique et les initiatives sociales de l’entreprise, a parlé de cette initiative dans une interview avec Vogue.

Apple prévoit de faire beaucoup plus que les autres entreprises pour compenser leur impact sur l’environnement – investir dans la compensation carbone, un moyen de contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre en réduisant ou en réabsorbant l’équivalent. quantité de CO2 générée directement ou indirectement par les activités de l’entreprise.

Voici ce qu’a déclaré Lisa Jackson :

« Avant qu’une marque envisage des compensations de carbone, une chose importante qu’elle doit reconnaître est l’opportunité extraordinaire de voir la durabilité en termes d’efficacité. Si vous pouvez utiliser moins d’énergie, moins d’eau et moins de matières premières, c’est une bonne chose pour la planète, et généralement c’est vraiment une bonne chose pour vos profits. Aujourd’hui encore, une grande partie du travail que nous faisons vise à apporter des améliorations en termes d’efficacité. »

Jackson a également parlé de la justice environnementale, un sujet qui est très important pour elle :

« Vous ne pouvez pas avoir justice si vous n’avez pas de justice environnementale. La pandémie a mis la justice environnementale au premier plan dans les conversations mondiales. Il y a un impératif dans notre travail dont nous ne parlons pas assez, à savoir la nécessité d’aider les personnes qui n’ont pas causé le problème mais qui seront les victimes du problème en raison de leur lieu de résidence et de leur accès difficile à l’eau douce ou de la nourriture, tous deux mis à l’épreuve. »

Pour tenter de soutenir les entreprises appartenant à des minorités ethniques impliquées dans la création de solutions au changement climatique, Apple mène une série d’initiatives :

« Nous leur offrons de l’aide en leur donnant des informations et une assistance sur quelque chose qu’Apple connaît bien, à savoir comment gérer la chaîne d’approvisionnement et les ventes. J’ai hâte de raconter l’histoire de l’endroit où Apple laisse sa marque dans l’espace de l’équité et de la justice raciale, tout comme nous le faisons dans l’espace environnemental. »

Retrouvez l’interview complète sur le site Web de Vogue.