De nouvelles arrivées dans le casting du film « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese et de la prochaine série comique « Acapulco » d’Apple TV+.

Killers of the Flower Moon

Quant au nouveau film « Killers of the Flower Moon » qui arrive sur Apple TV+, quatre nouveaux acteurs ont rejoint le casting : Tatanka Means (I Know This Much is True), Michael Abbot Jr. (Loving), Pat Healy (Bad Education) et Scott Shepherd (Pont des espions). Means jouera un personnage nommé John Wren ; Abbot incarnera Frank Smith; Healy jouera John Burger, un agent fédéral qui travaille avec le personnage de Plemons. Enfin, Shepherd jouera Bryan Burkhart, « le frère d’Ernest Burkhart ».

Ils rejoindront un casting qui comprend déjà, entre autres, Leonardo DiCaprio (Titanic), Robert De Niro (L’Irlandais), Lily Gladstone (Billions) et Jesse Plemons (Antlers).

Killers of the Flower Moon se déroule en 1920 dans l’Oklahoma, lorsque le Federal Bureau of Investigation, récemment créé, enquête sur les meurtres de riches Indiens Osage qui ont obtenu des droits de revenu sur le pétrole découvert sous leurs terres. Le film est basé sur le livre de non-fiction écrit par David Grann.

Acapulco

Apple TV+ complète également le casting de sa prochaine série comique « Acapulco », avec cinq nouveaux acteurs rejoignant la production. Selon Deadline, les nouveaux membres de la distribution sont : Jessica Collins, Chord Overstreet, Vanessa Bauche, Fernando Carsa, Regina Reynoso. Ceux-ci s’ajoutent à Eugenio Derbez, qui sera le protagoniste de la série.

Collins jouera Diane, PDG de la station, tandis que Overstreet jouera son fils Chad. Bauche jouera Nora, la mère de Maximo, Carsa jouera Memo, l’ami de Maximo, et Reynoso jouera Sara, la sœur cadette de Maximo.

« Acapulco » est décrite comme une série humoristique qui suit les aventures d’un jeune Mexicain nommé Maximo dont le rêve devient réalité lorsqu’il obtient son emploi de rêve dans la station la plus branchée d’Acapulco. Les événements se déroulent en 1984, avec Derbez qui raconte et interprète la version actuelle du personnage.