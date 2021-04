Le hashflag officiel dédié à l’événement Apple du 20 avril est actif sur Twitter. Il présente une icône personnalisée qui apparaît désormais à côté du hashtag #AppleEvent.

Celui-ci a été publié en vue de l’événement du 20 avril qui se tiendra exclusivement en ligne à partir de 19h, heure française. Le nouveau hashtag est actif depuis quelques heures et apparaît lorsque vous utilisez le hashtag #AppleEvent sur Twitter.

Le hashflag pour le prochain Spring Loaded présente un logo Apple stylisé et coloré qui correspond aux invitations que la société a envoyées mardi.

Des indices sur l’image de l’événement ? Comme à chaque fois, nombreux sont ceux à chercher des indices dans l’image. S’il y en a eu dans certaines invitations de précédentes keynotes, il semblerait que ce ne soit pas le cas cette année. Apple se soucie tellement du secret qu’il a licencié des employés pour des divulgations mineurs et investi des millions de dollars pour renforcer la sécurité. Et encore plus si cela cache un indice dans les images qui précèdent un événement. Certains affirment même qu’Apple utilise ces « indices » pour faire parler les gens, mais l’entreprise a-t-elle vraiment besoin de notoriété ?