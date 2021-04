D’après Siri, le prochain événement Apple aura lieu le mardi 20 avril, avec un focus probablement dédié à l’iPad Pro.

Lorsqu’on lui demande « When is the next Apple Event? », Siri répond que « l’événement spécial aura lieu le mardi 20 avril à l’Apple Park à Cupertino, en Californie ». Si c’est le cas, Apple devrait annoncer l’événement entre aujourd’hui et demain, mais en tout cas ce sera une keynote virtuelle comme cela a été le cas depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Récemment, Bloomberg a confirmé qu’Apple devrait dévoiler les nouveaux iPad Pro avec des écrans mini-LED d’ici la fin du mois. En sera-t-il vraiment ainsi ?