Hier, nous parlions du développement possible par Apple d’un appareil capable de combiner une Apple TV avec le HomePod. Un concept tente d’imaginer à quoi pourrait ressembler cet appareil.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le développement de ce produit en est encore à ses débuts, il ne devrait donc pas être lancé de sitôt.

Le concept suppose que ce nouvel appareil continuera à faire partie de la famille HomePod, une marque qui doit définitivement renforcer sa présence sur le marché après les mauvais résultats du premier modèle. De plus, la marque Apple TV est désormais de plus en plus liée au monde des services numériques de l’entreprise et n’aurait guère de sens sur un nouveau dispositif matériel. Pour cette raison, le nouvel appareil est supposé s’appeler « HomePod TV » ou « HomePod Theater ».

Quelle sera la conception de cet appareil ?

Le concept suppose un appareil au design similaire à celui d’une Apple TV 4K, légèrement allongé. Les côtés de l’appareil, cependant, sont recouverts du même matériau que celui utilisé pour couvrir les haut-parleurs du HomePod, pour donner une certaine continuité au design. Au centre, il y a un objectif grand angle utile pour les appels FaceTime, intelligemment caché, pour garder l’avant de l’appareil propre. À l’extrême droite, au lieu de la lumière blanche existante qui agit comme un indicateur d’alimentation, il y aura une LED avec les couleurs de l’assistant Siri.

Il peut également apparaître lorsque Siri est appelé via une télécommande ou depuis le haut-parleur lui-même. De plus, il peut devenir vert pour indiquer que vous utilisez l’appareil photo.

En plus d’hypothèses sur la conception de cet appareil, le concept tente également d’émettre des hypothèses sur ce que sera la conception d’un autre appareil de la série HomePod, qui devrait intégrer un iPad via un bras robotisé, capable de suivre les utilisateurs dans une pièce lors d’appels vidéo. Un appareil qui ne sera pas très différent du récent Echo Show 10 d’Amazon et le concept n’est d’ailleurs pas loin de cette idée.

Que pensez-vous de ces concepts ?