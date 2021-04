Le secrétaire d’État de l’Ohio, Frank LaRose, a qualifié d’absurde l’idée de Tim Cook de faire voter les Américains en utilisant un iPhone ou tout autre smartphone.

Ces derniers jours, Tim Cook a déclaré que la technologie pourrait être la solution pour faciliter le vote, suggérant que les smartphones pourraient être une solution aux problèmes de vote.

Frank LaRose s’est dit fermement opposé à cette idée. « Cela n’arrivera jamais sous ma direction. Pas dans l’Ohio », a-t-il déclaré à FOX Business. « Je pense que c’est un exemple classique de l’une de ces élites, qui pensent avoir une solution simple à un problème complexe ».

LaRose a expliqué qu’un certain degré d’expertise technologique est nécessaire et que, actuellement, un vote sur smartphone serait beaucoup plus compliqué que les gens ne le pensent. Par exemple, le chef de l’État de l’Ohio a déclaré que les fonctionnaires devraient être en mesure de vérifier si un électeur est « qui il prétend être » via une authentification multifactorielle. De plus, le système devrait prouver que l’électeur était en fait celui qui détenait l’appareil au moment du vote. De plus, une trace papier à des fins d’audit est toujours requise. Ensuite, il y a toutes les questions liées à la vie privée et au fait que le vote doit être secret dans tous les cas : « En votant via smartphone, le secret serait bien plus difficile. »

Le secrétaire d’État de l’Ohio a ajouté que la technologie pourrait faire beaucoup de bonnes choses à l’avenir dans le domaine des élections également, mais pas comme le propose Tim Cook : « L’idée de permettre aux gens d’utiliser l’iPhone ou tout autre appareil mobile pour faire quelque chose d’aussi crucial que voter est tout simplement absurde. »