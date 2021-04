Comme prévu ces derniers mois, Apple a commencé à rejeter les applications et les mises à jour d’applications effectuées avec des SDK tiers qui collectent certains données.

Plusieurs développeurs ont remarqué ce changement ces derniers jours, en raison d’une nouveauté liée à la prochaine version d’iOS 14.5 et à sa fonction de transparence de suivi. Comme le rapporte Forbes, une application InnoGames et des applications qui reposent sur un SDK Adjust ont toutes été récemment refusées.

Apple informe les développeurs que leurs applications sont rejetées dès lors qu’elles contiennent des outils et des SDK pour suivre les utilisateurs, une pratique qui va à l’encontre des directives de l’App Store régissant la confidentialité des données.

« Votre application utilise des données d’utilisation et les données de l’appareil converties par algorithme pour créer un identifiant unique afin de suivre l’utilisateur », lit-on dans le message. « Les informations sur l’appareil que votre application recueille peuvent inclure certains des éléments suivants: NSLocaleAlternateQuotationBeginDelimiterKey, NSTimeZone, NSLocaleGroupingSeparator, NSLocaleDecimalSeparator …»

De plus, l’analyste Eric Seufert a attiré l’attention sur ce qui semble être la répression d’Apple contre les applications qui intègrent un SDK Adjust. Cet outil tiers collecte des données pour la soi-disant « empreinte digitale » ou attribution probabiliste de l’appareil, qui est une méthode d’identification et de suivi des appareils en agrégeant des points de données tels que la version du logiciel, l’heure depuis la dernière mise à jour, l’heure depuis le dernier redémarrage et le niveau de charge. L’empreinte digitale de l’appareil peut être utilisée comme alternative à l’IDFA, une méthode d’identification publicitaire qu’Apple tente de restreindre avec iOS 14.5 en demandant l’autorisation explicite de l’utilisateur.

Adjust est présent sur plus de 50.000 applications disponibles sur l’App Store, qui risquent désormais d’être rejetées lorsqu’une nouvelle mise à jour est proposée. Cependant, comme l’a noté Forbes, Adjust au cours des dernières heures a mis à jour son SDK pour éliminer le code incriminé, ce qui a probablement mis le logiciel en conformité avec la réglementation Apple.