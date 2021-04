Selon l’analyste Ross Young, l’iPhone SE de nouvelle génération, qui sera lancé en 2022, présentera le même form factor que la version actuelle avec un écran de 4,7 pouces.

L’iPhone SE actuel adopte les mêmes lignes que l’iPhone 8 avec un écran de 4,7 pouces. Il y avait des rumeurs suggérant qu’Apple travaillait également sur un « iPhone SE‌ Plus » qui sortira cette année, mais plus tôt ce mois-ci, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’il n’y aurait pas de nouveaux modèles dans la famille SE avant 2022.

L’analyste Ross Young s’est exprimé précisément sur le modèle attendu en 2022, lequel embarquera toujours un écran LCD de 4,7 pouces et une conception identique au modèle actuel. Le design changera en 2023 avec un écran de 6,1 pouces et un trou pour la caméra frontale. Il semble que ce design d’affichage troué sera adopté par Apple dans les modèles phares de 2022, pour arriver sur l’iPhone SE‌ un an plus tard.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7″ in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1″ version in 2023 with punch hole rather than a notch.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021