L’analyste Ming-Chi Kuo a partagé de nombreux détails sur les futurs iPhone : l’iPhone 13, l’iPhone 14, l’iPhone SE 3 et même jusqu’à l’iPhone pliable.

Selon Kuo, les iPhone 13 auront tous une encoche plus petite, tandis que les deux modèles Pro proposeront une technologie d’affichage LTPO basse consommation et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Déjà ces derniers jours, plusieurs sources ont évoqué cette possibilité, avec l’iPhone 13 Pro qui pourrait être le premier smartphone Apple à proposer la technologie ProMotion déjà présente sur l’iPad Pro.

Kuo a ensuite confirmé que la gamme iPhone 13 sera composée des quatre mêmes modèles que la gamme iPhone 12, tous avec un connecteur Lightning et le modem Snapdragon X60 de Qualcomm, grâce auquel il y aura plusieurs améliorations du réseau 5G. À propos de l’appareil photo, la stabilisation d’image basée sur les capteurs de l’iPhone 12 Pro Max s’étendra à l’ensemble de la gamme iPhone 13. Aucun iPhone sans connecteurs ni ports n’est prévu pour 2021.

Les quatre modèles 2021 auront également droit à 1 To d’espace de stockage et une capacité de batterie plus élevée que les modèles actuels, grâce à des choix de conception peu encombrants qui incluent l’intégration de la fente pour carte SIM avec la carte mère. Il y aura également la réduction de certains composants du système Face ID. Le scanner LiDAR arrière restera limité aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

iPhone SE 3

Début 2022, Apple devrait présenter la troisième génération de l’iPhone SE avec un processeur plus rapide et une prise en charge des réseaux 5G. Le nouveau modèle devrait être très similaire à l’iPhone SE actuel, donc avec un bouton Home et pas de Face ID. Les changements les plus importants concerneront le processeur, la caméra et la connectivité 5G.

Un remplaçant peu coûteux de l’iPhone 11 est également attendu d’ici la fin de 2022, avec un design identique au modèle actuel, mais avec un processeur plus puissant. Le prix devrait avoisiner les 600 $.

iPhone 2022

Quant à l’iPhone 14 attendu pour l’automne 2022, Kuo s’attend à l’abandon définitif de l’encoche au profit d’un design avec un écran perforé. C’est une solution très similaire à celle adoptée par Samsung cette année avec le Galaxy haut de gamme.

iPhone pliable

Enfin, il a été question du très attendu iPhone Fold. Selon Kuo, ce modèle sera présenté en 2021 avec un écran 7,5/8 pouces. La date de lancement pourrait être retardée d’un an si Apple ne parvient pas à résoudre certains problèmes clés liés à la technologie qu’elle étudie et à la production de masse à temps. Pour le moment, l’iPhone Fold est toujours en recherche et développement, car Apple n’a pas encore décidé quelle solution « pliable » utiliser.

Que pensez-vous de ces révélations ? Avez-vous hâte de voir l’iPhone pliable ?