Apple a breveté un système capable de détecter les niveaux de bruit ambiant et les modèles de voix des utilisateurs, afin que Siri puisse répondre avec un volume fort ou en murmurant en fonction de la situation.

Apple s’efforce d’améliorer considérablement Siri, car le système est actuellement loin derrière la concurrence. En plus d’investir dans la recherche et le développement et d’acquérir des sociétés d’IA spécialisées, Apple a breveté plusieurs technologies liées à Siri.

Le dernier dans l’ordre chronologique concerne la possibilité pour Siri de changer de volume en fonction de la situation et des bruits environnants. Actuellement, Siri répond toujours avec la même voix, le même volume et la même inflexion, indépendamment du niveau de bruit d’une pièce ou de la manière dont la commande est donnée. De son côté, Alexa est au contraire capable de répondre en chuchotant si, par exemple, l’utilisateur parle à voix basse.

Ce nouveau brevet vise à apporter une fonction de ce type également à Siri. Plus le ton de l’interlocuteur est élevé ou plus la pièce est bruyante, plus Siri parlera fort. À l’inverse, si nous parlons à voix basse, Siri pourra répondre en chuchotant. Apple explique que plusieurs capteurs seraient capables d’entendre les bruits environnants et de régler le volume Siri en fonction de la situation.