Un nouveau brevet Apple décrit un futur MacBook doté d’un clavier à semi-conducteurs qui utilise une surface entièrement tactile qui peut être reconfigurée par l’utilisateur.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple dépose des brevets dans lesquels elle cherche à créer une technologie qui pourrait à l’avenir être en mesure de remplacer les claviers mécaniques par des surfaces tactiles. Bien qu’il y ait des défis importants à relever pour donner à un clavier virtuel une apparence réelle, le brevet d’Apple revendique également des avantages tout aussi substantiels.

Tout d’abord, Apple suppose que tous les claviers mécaniques sont sujets à des pannes, également en raison des saletés qui s’accumulent à l’intérieur. C’était un problème majeur, par exemple, avec le clavier de conception papillon d’Apple, qui a obligé l’entreprise à proposer des réparations hors garantie et à l’abandonner complètement par la suite.

Les périphériques d’entrée conventionnels, tels que les claviers ou les trackpads d’ordinateur portable, peuvent être endommagés. Par exemple, des saletés et autres contaminants peuvent pénétrer dans le boîtier du dispositif électronique par les ouvertures du couvercle du clavier et endommager les composants internes. De même, les structures mécaniques qui forment les dispositifs d’entrée peuvent être particulièrement vulnérables aux chutes ou chocs mécaniques.

Un clavier à semi-conducteurs, en revanche, offrirait à l’utilisateur la possibilité d’adapter la disposition du clavier et du trackpad à tout ce qu’il fait à un moment donné. Par exemple, un utilisateur qui travaille avec des nombres peut opter pour un grand clavier numérique, tandis qu’un artiste peut choisir une grande zone pour dessiner. De plus, cette technologie pourrait également permettre l’utilisation de claviers avec des symboles ou des emojis. Par rapport à un ordinateur portable conventionnel, qui ne peut inclure qu’un clavier et un trackpad standard « QWERTY », un futur Macbook avec un clavier à semi-conducteurs pourrait inclure un clavier QWERTY, un trackpad, un pavé numérique autonome, des caractères spéciaux ou des glyphes, et plus encore.

Cependant, Apple reconnaît le fait que de nombreux utilisateurs peuvent être extrêmement réticents à passer soudainement à cette technologie, de sorte qu’une approche hybride pourrait être adoptée, avec de véritables zones reconfigurables avec des touches mobiles avec des fonctions attribuées dynamiquement. Le dispositif électronique pourrait donc comprendre une partie de contact formée d’un matériau souple (ou partiellement flexible) susceptible de se plier ou de se déformer.

Que pensez-vous de ce genre de clavier ?