Il y a quelques mois, Instagram a lancé la nouvelle fonctionnalité Reels, conçue pour partager de courtes vidéos dans le sillage de TikTok. La société a maintenant sorti le nouveau Reels Remix, une nouvelle fonctionnalité dans le sillage des duos TikTok bien connus.

La société a montré à plusieurs reprises ces derniers temps qu’elle avait très peur de la concurrence de TikTok, répliquant plusieurs de ses fonctions pour essayer de rivaliser avec son rival direct. Avec le nouveau Reels Remix, il sera possible de combiner une de nos vidéos avec une déjà disponible sur la plateforme, créant ainsi un nouveau contenu à reproduire sur votre profil. Il est possible de contrôler le volume de l’audio d’origine ou de l’audio enregistré et d’ajouter une voix off, ainsi que d’autres fonctions d’édition. Cette fonctionnalité est très appréciée sur TikTok et on attend donc de voir si elle sera appréciée de la même manière par les utilisateurs de Reels sur Instagram.

Reste à savoir si ces copies éhontées suffiront à surpasser TikTok en termes de popularité…