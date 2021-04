Comme cela s’est souvent produit dans le passé, cette nouvelle bêta 6 nous offre également des indices intéressants sur les projets futurs d’Apple. Cette fois, c’est tvOS 14.5 bêta 6 qui parle avec des références à une nouvelle télécommande Apple.

Pour les non-initiés d’Apple Remote, c’est la télécommande fournie fournie avec l’Apple TV et ce qui ressort du code de tvOS 14.5 beta 6 semble indiquer une révision imminente de celle-ci. Steve Moser a en effet trouvé les mots « Press the center button or the touch surface to continue », un signal clair que quelque chose pourrait changer dans la configuration des boutons.

More evidence of a new Apple TV remote in tvOS 15.4 beta 6? During setup it asks the user to “Press the center button or the touch surface to continue.” There is no center button on the current Apple TV Siri Remote… pic.twitter.com/sE0H9njpZl

— Steve Moser (@SteveMoser) March 31, 2021