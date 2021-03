Epic Games a déposé une nouvelle plainte contre Apple auprès de l’agence antitrust britannique, après qu’un tribunal britannique eut rejeté une première plainte ces dernières semaines.

En septembre 2020, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a ouvert une enquête initiale sur les plaintes des développeurs de l’App Store contre Apple pour de présumées pratiques « anticoncurrentielles ». La CMA termine maintenant son enquête initiale pour lancer une enquête officielle.

L’accusation fait référence à une entreprise ou organisation spécifique qui utilise sa position dominante sur un marché ou un secteur particulier pour limiter la concurrence et améliorer encore sa position. Ces derniers mois, les développeurs, motivés principalement par « Epic Games », ont accusé Apple d’utiliser sa position dominante sur l’App Store pour entraver la concurrence. La CMA affirme qu’elle a des « motifs raisonnables » de croire qu’Apple a enfreint d’une manière ou d’une autre le droit de la concurrence en vertu de la Loi sur la concurrence de 1998.

La nouvelle plainte d’Epic prétend que les pratiques anticoncurrentielles d’Apple et les règles régissant la distribution d’applications et le traitement des paiements constituent une « violation manifeste de la loi britannique sur la concurrence de 1998 ».

Epic illustre également certaines des pratiques monopolistiques d’Apple, qui « interdisent respectivement aux utilisateurs et aux développeurs d’acquérir ou de distribuer des applications via des marchés autres que l’App Store, obligeant ainsi tout achat intégré à être traité via le système de paiement d’Apple ».

Et encore une fois, « en limitant la concurrence et en exerçant son pouvoir de monopole sur la distribution des applications et les paiements, Apple prive les consommateurs britanniques du droit de choisir comment et où obtenir leurs applications, enfermant les développeurs dans un marché unique Apple pour facturer le taux de commission qu’elle souhaite. Ces pratiques néfastes entraînent des coûts artificiellement gonflés pour les consommateurs et étouffent l’innovation chez les développeurs, dont beaucoup sont incapables de rivaliser dans un écosystème numérique truqué contre eux. «

La réclamation fait suite à une poursuite en cours déposée par Epic contre Apple aux États-Unis et en Australie. Epic affirme qu’il ne cherche pas à obtenir une réparation financière, mais plutôt des recours réglementaires qui empêcheront la distorsion intentionnelle d’Apple et la manipulation du marché, « afin d’assurer un accès équitable et une concurrence pour les consommateurs et les développeurs au Royaume-Uni et dans le monde ».