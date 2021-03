Les avocats d’Apple ont déclaré aux juges australiens qu’Epic Games est comme un « Goliath égoïste » qui ne poursuit que ses propres intérêts personnels.

Apple a déclaré que la plainte d’Epic Games contre le système d’achat intégré de l’App Store n’essayait pas de manière désintéressée d’obtenir une meilleure offre pour les clients australiens et les développeurs d’applications, car ce n’est que pour un gain personnel.

Avec sa plainte, Epic tente de faire condamner Apple également en Australie pour abus de pouvoir allégué sur le marché des applications et pour entrave à la concurrence de développeurs tiers. Les avocats de la société Cupertino ont répondu en conséquence :

« Epic a une entité commerciale très sophistiquée et a cherché et obtenu l’accès à la propriété intellectuelle d’Apple et à tous les avantages des logiciels et du matériel de l’entreprise pendant des années, profitant de cette opportunité pour distribuer ses jeux. L’essence de la controverse est qu’Epic veut redéfinir les conditions d’accès de manière plutôt égoïste et veut ignorer sa prémisse contractuelle signée avec Apple.

Le changement souhaité par Epic réécrirait fondamentalement le modèle commercial d’Apple, qui était plutôt construit autour de la qualité, de la sécurité et de la confidentialité. »

Pour Apple, Epic n’est qu’un Goliath égoïste et rien de plus.