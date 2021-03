Après avoir annoncé les dates de la WWDC 2021, Apple a mis à jour l’application Apple Developer pour iOS, iPadOS et macOS avec plusieurs améliorations.

L’application Apple Developer propose désormais une barre latérale repensée pour iPadOS, un nouvel onglet « Découvrir » pour localiser le contenu à regarder et lire, la prise en charge du contenu vidéo plein écran sur tous les Mac et d’autres modifications mineures.

Comme l’explique Apple, il y a également des améliorations au niveau de l’apparence et de l’interface de l’application dédiée aux développeurs iPhone, iPad et Mac, pour les aider à trouver plus rapidement des articles, des vidéos et des actualités liés aux différentes WWDC.

Les notes de version complètes incluent :

Explorez une nouvelle expérience de l’onglet Découvrir sur iOS 14 avec une prise en charge améliorée des écrans plus grands.

Parcourez le contenu à l’aide de la nouvelle barre latérale sur iPadOS 14.

Amélioration de l’onglet Recherche sur iOS 14, ce qui facilite la recherche du contenu que vous souhaitez regarder.

La durée de la session de connexion a été prolongée.

Correction de quelques bugs.

L’application Apple Developer peut être téléchargée gratuitement depuis l’App Store.