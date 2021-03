C’est désormais officiel, Apple vient de confirmer que la WWDC 2021 se tiendra en ligne le 7 juin prochain.

L’évènement se déroulera exactement du 7 au 11 juin prochain, qui une fois encore au lieu en ligne.

À cette occasion, Apple lèvera enfin le voile sur les futures nouveautés d’iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et macOS : « Rejoignez la communauté mondiale des développeurs pour un programme entièrement en ligne avec des annonces, des sessions et des laboratoires passionnants sans frais. Vous aurez un premier aperçu des dernières plates-formes, outils et technologies Apple. Vous pourrez ainsi créer vos applications et vos jeux les plus innovants à ce jour. »

Les étudiants peuvent une nouvelle fois participer au « Swift Student Challenge » pour tenter de repartir avec de petits cadeaux de circonstance.