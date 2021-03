The Information souligne qu’Apple a approuvé sur l’App Store une série d’applications créées par un groupe paramilitaire chinois inscrit sur la liste noire du gouvernement américain.

Apple affirme que les applications sont conformes à la loi américaine, mais la nouvelle arrive à un moment où la société tente de couper toutes sortes de liens, même indirects, avec des entreprises qui s’occupent des abus et du génocide contre les musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang.

Continuer à faire des affaires dans cette région de Chine est devenu plus dangereux pour les entreprises américaines comme Apple, Nike et d’autres, car les allégations selon lesquelles le gouvernement chinois est impliqué dans des actions telles que le travail forcé, les abus et même le génocide contre la minorité musulmane ouïghoure.

Le rapport indique que le Corps de production et de construction du Xinjiang est un groupe paramilitaire qui a publié plusieurs applications sur l’App Store :

« Les applications, qui fournissent des nouvelles, des informations sur les services gouvernementaux et aident les petites entreprises à gérer les commandes de commerce électronique, de service de taxi et de réparation à domicile, ont été créées par diverses unités du Corps de production et de construction du Xinjiang. Une organisation paramilitaire responsable de l’économie et la sécurité dans la région. Plusieurs gouvernements occidentaux et groupes de défense des droits de l’homme ont accusé le groupe de détenir physiquement et d’abuser de plus de 2 millions de Ouïghours. Les responsables chinois ont nié à plusieurs reprises les allégations. »

Le gouvernement américain a mis sur liste noire le Corps de production et de construction du Xinjiang, ce qui signifie que les entreprises et organisations américaines ne peuvent pas faire affaire avec ce groupe.

Cependant, un porte-parole d’Apple a déclaré que la société avait examiné les applications et qu’elles étaient toutes conformes à la loi américaine. Le département du Trésor en charge de ces contrôles fait savoir que la situation n’est toujours pas très claire sur les applications, car elles peuvent ne pas faire partie des éléments de la liste noire.