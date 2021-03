Selon les rapports de TechCrunch, l’application de messagerie cryptée Signal a été bloquée en Chine.

Bien que l’application reste toujours disponible dans l’App Store, le site Web de surveillance de la censure Greatfire.org rapporte que le service ne semble plus fonctionner en Chine continentale. En réalité, ce n’est pas étonnant, étant donné que d’autres applications « occidentales » telles que Facebook, Twitter et Instagram ne sont pas disponibles dans le pays depuis un certain temps.

On ne sait pas ce qui a provoqué l’intervention du gouvernement du pays et si cette interdiction est permanente ou non. Cependant, Signal et Telegram ont récemment connu une augmentation significative du nombre d’utilisateurs à la suite de l’agitation qui a émergé avec la publication de la mise à jour de la confidentialité par WhatsApp.

Signal, ainsi que Telegram et WhatsApp, sont toujours présents dans l’App Store en Chine. L’accès à ces services nécessite cependant l’utilisation d’un VPN, une autre catégorie d’applications que les autorités locales ont tenté de réprimer ces dernières années. Les VPN contournent le « grand pare-feu » chinois en acheminant et en chiffrant le trafic Internet vers des serveurs situés à l’extérieur du pays. Ces VPN sont très populaires auprès des utilisateurs soucieux de leur confidentialité et de ceux qui ont un accès limité au contenu en ligne en raison de restrictions gouvernementales, comme c’est le cas en Chine.