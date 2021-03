Selon Consumer Reports, l’iPhone 12 Pro Max est l’un des meilleurs smartphones de l’année et l’iPhone le plus voté dans l’édition 2021 du rendez-vous habituel avec ce classement.

L’iPhone 12 Pro Max a remporté la première place dans le classement annuel du meilleur smartphone de Consumer Report grâce à son processeur A14, son écran OLED, sa connectivité 5G et ses nouvelles fonctionnalités de caméra.

« Alors que le 12 Pro Max vous coûtera 100 $ de plus que son plus jeune frère, le 12 Pro, il offre beaucoup plus d’heures d’autonomie de la batterie, un écran légèrement plus grand et un appareil photo à zoom 2,5x. »

Consumer Reports note que l’iPhone 12 Pro Max est cependant plus lourd et plus grand que les autres modèles Apple. De fait, cela peut rendre son utilisation plus difficile pour ceux qui ont de petites mains. L’iPhone 12 Pro Max était également l’iPhone le plus voté par Consumer Reports.

Le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G a été choisi comme le meilleur smartphone Android. Le OnePlus Nord N10 5G a été sélectionné comme le meilleur smartphone pas cher, tandis que le OnePlus N100 l’emporte grâce à sa meilleure autonomie.

Consumer Reports a également publié d’autres classements basés sur un certain nombre de critères et encore une fois plusieurs iPhone tels que l’iPhone 11, 11 Pro Max, 12, 12 mini et 12 Pro occupent les premières places.