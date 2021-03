Apple a été le plus gros acheteur d’entreprises d’IA entre 2016 et 2020, dépassant Facebook, Google et Microsoft.

De 2016 à 2020, Apple a acquis 25 sociétés d’intelligence artificielle, selon un nouveau rapport de GlobalData. Les principaux acheteurs d’entreprises d’IA incluent Accenture, Google, Microsoft et Facebook.

Certaines des sociétés acquises par Apple comprennent Silk Labs, Turi, Drive.ai et Voysis. Apple ne divulgue presque jamais les détails et les plans de ses acquisitions, mais la nature de ces entreprises suggère que le but est précisément d’améliorer l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique des technologies liées à Siri.

« Apple a fait des achats pour tenter de rattraper Google (Google Assistant) et Amazon (Alexa). Siri a été le premier à être commercialiser, mais il se classe constamment en dessous en matière d’intelligence et c’est l’une des raisons pour lesquelles la société est loin derrière dans les ventes d’enceintes intelligentes », a déclaré Nicklas Nilsson, analyste chez GlobalData.

Nilsson note que l’achat de la start-up d’apprentissage automatique Inductiv a été fait pour améliorer les données Siri ; Voysis a été acquis pour renforcer le traitement du langage naturel de Siri, tandis que la technologie PullString pourrait améliorer l’intégration de Siri avec l’application iOS tierce. Enfin, parmi les acquisitions d’IA les plus importantes de ces dernières années, Xnor.ai servira à améliorer les capacités de traitement de pointe des appareils portables, afin d’éliminer le besoin d’envoyer des données vers le cloud et d’améliorer la confidentialité des utilisateurs.

En février, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la société avait acquis près de 100 entreprises au cours des six dernières années.