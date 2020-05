Apple a mis la main sur la startup d’apprentissage automatique Inductiv Inc., une acquisition par Bloomberg.

La société a développé une technologie qui utilise l’intelligence artificielle pour identifier et corriger les erreurs dans les ensembles de données. L’équipe d’ingénierie de la startup a rejoint Apple au cours des dernières semaines pour travailler sur plusieurs projets : Siri, l’apprentissage automatique et la science des données. L’entreprise a été fondée par des professeurs de l’Université de Stanford, de l’Université de Waterloo et de l’Université du Wisconsin.

Bloomberg explique en détail la technologie créée par la startup :

« Inductiv a développé une technologie qui utilise l’intelligence artificielle pour automatiser la tâche d’identification et de correction des erreurs dans les données. La possession de données propres est importante pour l’apprentissage automatique, un type d’intelligence artificielle populaire et puissant qui aide les logiciels à s’améliorer sans intervention humaine. »

Apple a officiellement confirmé cette acquisition, sans ajouter d’autres détails. Inductiv n’est que la dernière des acquisitions d’entreprises liées à l’intelligence artificielle et au machine learning.