Apple a répondu aux allégations de Proton VPN, qui accusait l’entreprise de bloquer une mise à jour majeure de l’application et d’entraver les droits de l’homme dans des territoires tels que le Myanmar.

Apple a précisé que l’application Proton VPN était restée disponible sur l’App Store et que l’éditeur de logiciels omettait certains détails clés sur ce qui s’est passé avec la dernière mise à jour.

La controverse entre Proton et Apple a commencé après que le fournisseur de VPN a déclaré que la firme de Cupertino faisait obstruction aux droits de l’homme en n’approuvant pas une mise à jour majeure de l’application. Il parle également des troubles au Myanmar, comme les Nations Unies ont suggéré à la population locale de collecter et de conserver des preuves documentaires de crimes contre l’humanité à l’aide d’applications et de services tels que ProtonMail et Signal.

Apple dit que toutes les applications doivent respecter les directives (« parce que les applications ne devraient pas encourager les utilisateurs à contourner les restrictions géographiques ou les restrictions de contenu ») et que ProtonVPN et ProtonMail ont toujours été disponibles sur l’App Store, avec une dernière mise à jour approuvée le 19 mars : « Suite à cette approbation, Proton a choisi de programmer la publication de leur mise à jour, la rendant disponible le 21 mars, tandis que ses déclarations de l’ONU sont sorties le 23 mars. »

En pratique, Apple avait rejeté une première mise à jour car dans la description de l’application, il y avait des références à la possibilité de contourner les lois locales via le VPN.

« Apple a systématiquement bloqué les mises à jour qui soulignent que ProtonVPN peut être utilisé pour contourner les blocages Internet utilisés par les régimes impliqués dans des violations des droits de l’homme. Nous avons été contraints de censurer la description de notre application pour obtenir l’approbation d’Apple pour mettre à jour notre application », a déclaré un représentant de Proton après les déclarations d’Apple. « Nous pensons que la politique d’Apple consistant à rejeter les applications qui « défient les gouvernements »est tout simplement erronée. Cela signifie que la réponse d’Apple ne répond pas du tout à cela ».