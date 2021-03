Le fondateur de Proton Technologies a écrit une lettre ouverte déclarant qu’Apple « entrave les droits de l’homme » parce qu’il n’approuve pas une mise à jour de l’application ProtonVPN pour iOS au milieu des troubles au Myanmar.

Andy Yen estime que le blocage de la récente mise à jour de l’application ProtonVPN sur l’App Store est contraire aux affirmations d’Apple sur la protection des droits de l’homme, car cette mise à jour serait essentielle pour accéder aux ressources en ligne dans les pays touchés par la censure gouvernementale.

Yen souligne que ProtonMail et ProtonVPN ont été construits sur l’idée de fournir aux utilisateurs du monde entier des services « pour communiquer en toute sécurité et en privé, s’exprimer et surmonter les blocages Internet ». L’accusation devient plus lourde lorsque le développeur parle des troubles au Myanmar, car les Nations Unies ont suggéré à la population locale de collecter et de conserver des preuves documentaires de crimes contre l’humanité à l’aide d’applications et de services tels que ProtonMail et Signal. De plus, ProtonVPN a connu une augmentation significative des téléchargements dans la région ces dernières semaines.

« Je pense que chaque entreprise a la responsabilité de protéger les droits de l’homme fondamentaux partout où ils sont menacés. Malheureusement, en bloquant les mises à jour de sécurité de ProtonVPN, Apple a montré qu’elle ne partageait pas cette philosophie. »

Yen affirme également qu’Apple a « soudainement » bloqué ProtonVPN juste au moment où les Nations Unies recommandaient l’application :

« Le jour même où les Nations Unies ont recommandé les applications Proton, Apple a soudainement refusé les mises à jour importantes de notre application ProtonVPN pour iOS. Ces mises à jour incluent des améliorations de sécurité conçues pour améliorer encore les protections contre les tentatives de reprise de compte susceptibles de compromettre la confidentialité.

Les entreprises d’Apple sont également hypocrites. Apple n’a aucun problème à défier les gouvernements lorsque cela est dans son intérêt financier (par exemple, en évitant les taxes de l’UE ou en éludant les accusations antitrust). Cependant, lorsque Proton le fait pour des raisons des droits de l’homme, l’application est soudainement contre les politiques d’Apple. »

Apple a répondu que la mise à jour de l’application avait été rejetée en vertu de la directive 5.4 de l’App Store en raison de la description de ProtonVPN et de la violation des lois locales. Dans le passé, Apple a dû maintenir un certain équilibre entre les questions liées aux droits de l’homme et la sauvegarde des relations commerciales avec différents gouvernements, la Chine en premier lieu.